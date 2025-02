NO DF

Aluno morre dentro de academia após bater cabeça em aparelho

Profissionais passaram quase 1 hora tentando reanimar a vítima

Um homem de 46 anos morreu após sofrer um acidente dentro de uma unidade da Smart Fit no Guará 2, no Distrito Federal, na noite da terça (11). De acordo com testemunhas, ele teria tido um mal-súbito antes de cair e bater a cabeça com força em um dos aparelhos de ginástica. O impacto causou uma parada cardiorrespiratória, levando-o à morte no local. As informações são da Metrópoles. >