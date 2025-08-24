Funcionário de frigorífico é preso por furtar parte de boi usada pela medicina avaliada em R$ 78 mil

Acesse sua conta
O produto chega a custar até R$ 900 por grama

  Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 14:34

O funcionário de um frigorífico foi preso em Araguari, cidade localizada no Triângulo Mineiro, suspeito de furtar várias pedras de fel bovino, também conhecidas como cálculos biliares. A Polícia Militar (PM) não informou a quantidade total, mas disseu que só uma das pedras, que pesa 87 gramas, foi avaliada em R$ 78,3 mil. O produto chega a custar até R$ 900 por grama.

A prisão aconteceu na última sexta-feira (22), quando o homem de 38 anos foi flagrado por colegas de trabalho no momento em que tentava descartar parte do material furtado. Outras pedras também foram encontradas escondidas nos pertences dele. As informações são do G1.

Durante as buscas, a PM localizou conversas que indicam que o funcionário já vinha cometendo o crime de forma recorrente, vendendo os cálculos para receptadores na cidade. Ele recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia da Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

As pedras apreendidas foram devolvidas à empresa. Os cálculos biliares bovinos são formados pelo acúmulo de sais e cálcio na vesícula de alguns animais. Raros, eles costumam ser encontrados em bois mais velhos, geralmente durante o processo de abate em frigoríficos. Pesquisadora da área de Clínica Médica da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Daniela Gomes da Silva informou ao G1 que “as vesículas biliares são retiradas e, em seguida, o conteúdo é peneirado para verificar a presença de cálculos”.

Essas pedras são muito procuradas pela medicina tradicional asiática — chinesa, japonesa e coreana — para o tratamento de convulsões, desmaios, febres e outras doenças. “O mercado asiático praticamente monopoliza a comercialização dessas pedras, o que torna o preço altamente variável e sujeito à especulação. Características como tamanho, cor, formato e estado de conservação influenciam diretamente no valor”, explicou Daniela.

A especialista destaca ainda que a alta demanda torna os cálculos biliares bovinos itens valiosos e raros, especialmente os de maior porte. “Eles são considerados valiosos justamente por serem raros e não estarem presentes em todos os animais. Na maioria dos casos, são grãos muito pequenos, com menos de um grama. Pedras grandes e de alto valor são achados extremamente incomuns”, concluiu.

