Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Turista canadense é preso por suspeita de tentar estuprar duas funcionárias de hotel

As vítimas são camareiras de um hotel; a Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi preso no local

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 15:05

Canadense é preso por suspeita de tentar estuprar duas funcionárias de hotel em São Paulo
Canadense é preso por suspeita de tentar estuprar duas funcionárias de hotel em São Paulo Crédito: Reprodução

Um idoso canadense de 66 anos foi preso em flagrante, na última sexta-feira (22), suspeito de estuprar duas funcionárias de um hotel em Moema, na Zona Sul de São Paulo. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), as vítimas eram duas mulheres com idades de 21 e 33 anos que trabalham no hotel The Palace, na Alameda dos Anapurus, em Moema, na Zona Sul da cidade. A Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi preso no local. O caso foi registrado como estupro pelo 27º Distrito Policial (Ibirapuera).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, as vítimas são camareiras do hotel. Uma delas informou à polícia que foi abusada na quinta (21), quando foi atender um chamado de serviço de quarto acionado pelo acusado. A primeira vítima relatou que o canadense havia perguntado seu estado civil antes de abusá-la.

Um dia depois, outra camareira afirmou ter sido vítima do agressor. Ela informou à polícia que fazia o serviço do quarto quando ele utilizou um tradutor on-line para lhe perguntar se ela era casada e tinha filhos. Depois da pergunta, ele teria tentado beijá-la à força, mas ela conseguiu escapar. A secretaria se segurança informou ainda que o Consulado do Canadá foi comunicado sobre os fatos.

Mais recentes

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
Imagem - Médica se fingiu de morta para escapar de espancamento do namorado fisiculturista: 'Senti a vida indo embora'

Médica se fingiu de morta para escapar de espancamento do namorado fisiculturista: 'Senti a vida indo embora'
Imagem - Sheik do Bitcoin injetou R$ 30 milhões em empresa de Malafaia, diz testemunha

Sheik do Bitcoin injetou R$ 30 milhões em empresa de Malafaia, diz testemunha

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua