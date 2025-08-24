Turista canadense é preso por suspeita de tentar estuprar duas funcionárias de hotel

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 24 de agosto de 2025 às 15:05
Um idoso canadense de 66 anos foi preso em flagrante, na última sexta-feira (22), suspeito de estuprar duas funcionárias de um hotel em Moema, na Zona Sul de São Paulo. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), as vítimas eram duas mulheres com idades de 21 e 33 anos que trabalham no hotel The Palace, na Alameda dos Anapurus, em Moema, na Zona Sul da cidade. A Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi preso no local. O caso foi registrado como estupro pelo 27º Distrito Policial (Ibirapuera).
De acordo com informações do boletim de ocorrência, as vítimas são camareiras do hotel. Uma delas informou à polícia que foi abusada na quinta (21), quando foi atender um chamado de serviço de quarto acionado pelo acusado. A primeira vítima relatou que o canadense havia perguntado seu estado civil antes de abusá-la.
Um dia depois, outra camareira afirmou ter sido vítima do agressor. Ela informou à polícia que fazia o serviço do quarto quando ele utilizou um tradutor on-line para lhe perguntar se ela era casada e tinha filhos. Depois da pergunta, ele teria tentado beijá-la à força, mas ela conseguiu escapar. A secretaria se segurança informou ainda que o Consulado do Canadá foi comunicado sobre os fatos.