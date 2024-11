ATAQUE

Alunos da PUC-SP gritam 'cotista' e 'pobre' para ofender grupo da USP em jogos

A situação aconteceu durante uma partida de handebol entre as duas universidades, no último sábado, 16. A organização dos jogos, em conjunto com as instituições participantes, decidiu banir a torcida da PUC-SP até o restante das competições, que se encerram neste domingo, 17.