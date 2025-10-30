MERCADO CERVEJEIRO

Ambev reassume a liderança no segmento premium após crescimento de cerca de 15% no 3º trimestre

Corona, Original e Stella Artois impulsionam alta​

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 19:53

A Ambev divulgou seus resultados financeiros nesta quinta-feira (30) e, mais uma vez, as marcas de cervejas premium se destacaram. No terceiro trimestre de 2025, a companhia voltou à liderança do segmento premium, com crescimento de cerca de 15% nos volumes vendidos em comparação com o mesmo período do ano anterior.​ Além disso, o grupo registrou lucro líquido de R$4,86 bilhões no terceiro trimestre, expansão de 36,4% sobre o desempenho de um ano antes e anunciou uma recompra de ações. Após a divulgação dos dados, as ações da Ambev dispararam mais de 5% nesta quinta-feira.

A Ambev reassume a liderança do segmento após 10 anos. De acordo com as estimativas da companhia, o seu portfólio premium e super premium alcançou o maior nível de participação desde 2015, atingindo quase 50% de share do segmento. O desempenho foi impulsionado por Corona, Original e a família Stella Artois.​