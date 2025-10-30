Acesse sua conta
Ambev reassume a liderança no segmento premium após crescimento de cerca de 15% no 3º trimestre

Corona, Original e Stella Artois impulsionam alta​

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 19:53

Vagas de estágio na Ambev
Ambev reassume a liderança no segmento premium após crescimento de cerca de 15% no 3º trimestre Crédito: Divulgação

A Ambev divulgou seus resultados financeiros nesta quinta-feira (30) e, mais uma vez, as marcas de cervejas premium se destacaram. No terceiro trimestre de 2025, a companhia voltou à liderança do segmento premium, com crescimento de cerca de 15% nos volumes vendidos em comparação com o mesmo período do ano anterior.​ Além disso, o grupo registrou lucro líquido de R$4,86 bilhões no terceiro trimestre, expansão de 36,4% sobre o desempenho de um ano antes e anunciou uma recompra de ações. Após a divulgação dos dados, as ações da Ambev dispararam mais de 5% nesta quinta-feira.

A Ambev reassume a liderança do segmento após 10 anos. De acordo com as estimativas da companhia, o seu portfólio premium e super premium alcançou o maior nível de participação desde 2015, atingindo quase 50% de share do segmento. O desempenho foi impulsionado por Corona, Original e a família Stella Artois.​

“O resultado mostra a força das nossas marcas, que seguem se conectando com diferentes perfis de consumidores e ocasiões de um jeito único, sem abrir mão de sabor e qualidade. A gente segue escutando, inovando e construindo experiências que reforçam a relevância da Ambev no mercado premium”, afirma Anna Paula Alves, diretora de categoria cervejeira da Ambev.

