Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça: 14 PMs são denunciados por tortura durante curso do Batalhão de Choque

Ministério Público pede perda do cargo e indenização

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 23:22

Soldado ficou com hematomas no corpo
Soldado ficou com hematomas no corpo Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ofereceu denúncia à Justiça, nesta quinta-feira (30), contra 14 policiais militares pelo crime de tortura contra um soldado da corporação durante um curso de formação do Batalhão de Choque da PM (BPChoque). O MPDFT pede a condenação dos envolvidos, a perda dos cargos públicos e o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

De acordo com a denúncia, o soldado apresentou-se regularmente à unidade militar para participar do curso operacional em 22 de abril de 2024. No entanto, militares responsáveis pela coordenação do curso teriam retirado o aluno da formação e o agredido fisicamente, submetendo-o a intenso sofrimento físico e psicológico. As agressões teriam como propósito puni-lo e impedir sua permanência e conclusão do curso. Em decorrência dos ferimentos, a vítima foi hospitalizada e necessitou de internação por cerca de seis dias em leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Leia mais

Imagem - Operador financeiro do PCC é preso em destino turístico da Bahia

Operador financeiro do PCC é preso em destino turístico da Bahia

Imagem - Morta em megaoperação no Rio, Japinha do CV era linha de frente da facção: 'Ela era bem cruel'

Morta em megaoperação no Rio, Japinha do CV era linha de frente da facção: 'Ela era bem cruel'

Imagem - Anvisa proíbe lotes da versão oral de produto popular para emagrecimento

Anvisa proíbe lotes da versão oral de produto popular para emagrecimento

Ainda em abril de 2024, a pedido do MPDFT, foram cumpridos 14 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão, além da apreensão de celulares dos militares supostamente envolvidos e da suspensão do curso até o fim das investigações. Também foi determinado o afastamento do comandante do BPChoque e o acesso ao prontuário médico da vítima para elaboração do laudo de exame de corpo de delito.

Mais recentes

Imagem - Famílias reclamam de falta de informação: 'A gente quer pelo menos ter o direito de enterrar'

Famílias reclamam de falta de informação: 'A gente quer pelo menos ter o direito de enterrar'
Imagem - Morta em megaoperação no Rio, Japinha do CV era linha de frente da facção: 'Ela era bem cruel'

Morta em megaoperação no Rio, Japinha do CV era linha de frente da facção: 'Ela era bem cruel'
Imagem - Ministra classifica operação policial como 'um fracasso' e quer perícia independente

Ministra classifica operação policial como 'um fracasso' e quer perícia independente

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada