Justiça: 14 PMs são denunciados por tortura durante curso do Batalhão de Choque

Elaine Sanoli
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 23:22
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ofereceu denúncia à Justiça, nesta quinta-feira (30), contra 14 policiais militares pelo crime de tortura contra um soldado da corporação durante um curso de formação do Batalhão de Choque da PM (BPChoque). O MPDFT pede a condenação dos envolvidos, a perda dos cargos públicos e o pagamento de indenização por danos materiais e morais.
De acordo com a denúncia, o soldado apresentou-se regularmente à unidade militar para participar do curso operacional em 22 de abril de 2024. No entanto, militares responsáveis pela coordenação do curso teriam retirado o aluno da formação e o agredido fisicamente, submetendo-o a intenso sofrimento físico e psicológico. As agressões teriam como propósito puni-lo e impedir sua permanência e conclusão do curso. Em decorrência dos ferimentos, a vítima foi hospitalizada e necessitou de internação por cerca de seis dias em leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Ainda em abril de 2024, a pedido do MPDFT, foram cumpridos 14 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão, além da apreensão de celulares dos militares supostamente envolvidos e da suspensão do curso até o fim das investigações. Também foi determinado o afastamento do comandante do BPChoque e o acesso ao prontuário médico da vítima para elaboração do laudo de exame de corpo de delito.