VIOLÊNCIA

Justiça: 14 PMs são denunciados por tortura durante curso do Batalhão de Choque

Ministério Público pede perda do cargo e indenização

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 23:22

Soldado ficou com hematomas no corpo Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ofereceu denúncia à Justiça, nesta quinta-feira (30), contra 14 policiais militares pelo crime de tortura contra um soldado da corporação durante um curso de formação do Batalhão de Choque da PM (BPChoque). O MPDFT pede a condenação dos envolvidos, a perda dos cargos públicos e o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

De acordo com a denúncia, o soldado apresentou-se regularmente à unidade militar para participar do curso operacional em 22 de abril de 2024. No entanto, militares responsáveis pela coordenação do curso teriam retirado o aluno da formação e o agredido fisicamente, submetendo-o a intenso sofrimento físico e psicológico. As agressões teriam como propósito puni-lo e impedir sua permanência e conclusão do curso. Em decorrência dos ferimentos, a vítima foi hospitalizada e necessitou de internação por cerca de seis dias em leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).