Hoje, 31 de outubro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 04:01

31 de outubro
31 de outubro Crédito: Shutterstock

Várias cidades do Brasil têm feriado nesta quinta-feira (31) por motivos diferentes (veja a lista completa abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 31 de outubro é feriado?

Sim, o dia 31 de outubro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Fatos de 31 de outubro

31 de outubro é o dia do Halloween por Imagem: MsMaria | Shutterstock
No Brasil, 31 de outubro marca o Dia da Dona de Casa por Shutterstock
Nesta data, em 1904, a Lei da Vacina Obrigatória foi aprovada pelo Congresso Nacional do Brasil por Leonardo Rattes / Saúde GovBA
Em 31 de outubro de 2022, o casal Richthofen é assassinado dentro de casa, em crime planejado pela própria filha, Suzane por Arquivo
Em 31 de outubro de 1922, Benito Mussolini é nomeado primeiro-ministro da Itália por Divulgação
Após 14 anos de trabalho, o Monte Rushmore é concluído em 31 de outubro de 1941 por Divulgação
A primeira-ministra indiana Indira Gandhi é assassinada em 31 de outubro de 1984 por dois guardas siques por Divulgaçào
Queda de Fokker da TAM sobre casas em São Paulo por Arquivo Estadão
Em 2010, um ataque contra a Catedral Sírio-Católica em Bagdá deixa 58 pessoas mortas e outras 78 feridas. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado por Arquivo
Em 1999, o voo EgyptAir 990 cai no Oceano Atlântico, perto de Nantucket, matando todas as 217 pessoas a bordo por Reprodução
1 de 10
31 de outubro é o dia do Halloween por Imagem: MsMaria | Shutterstock

Cidades com feriado no dia 31 de outubro?

AGUA CLARA (MS)

ANGELINA (SC)

ARAGUACU (TO)

ATILIO VIVACQUA (ES)

BONFINOPOLIS DE MINAS (MG)

CANDELARIA (RS)

CHAPADA (RS)

CORBELIA (PR)

CRUZEIRO DO SUL (RS)

EXU (PE)

Personalidades que nasceram em 31 de outubro

O poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores nomes da literatura brasileira, nasceu nessa data, em 1902 por Fundo Correio da Manhã/Arquivo Nacional
A cantora Willow Smith nasceu nessa data, em 2000 por Divulgação
O jogador Marcus Rashford, atualmente no Barcelona, nasceu nessa data, em 1997 por Reprodução
A atriz Letitia Wright, estrela de “Pantera Negra”, nasceu nessa data, em 1993 por Divulgação
A atriz Larissa Maciel, que interpretou Maysa na minissérie da Globo, nasceu nessa data, em 1977 por Reprodução
A atriz Piper Perabo, conhecida por “O Bar Coyote”, nasceu nessa data, em 1976 por Divulgação
O ex-jogador Marco van Basten, ídolo do Milan e da seleção holandesa, nasceu nessa data, em 1964 por Reproduçõa
O cantor Vanilla Ice, famoso pelo hit “Ice Ice Baby”, nasceu nessa data, em 1967 por Divulgação
O ex-jogador e técnico Dunga, campeão da Copa do Mundo de 1994 com o Brasil, nasceu nessa data, em 1963 por Rafael Ribeiro/CBF
O ator Dermot Mulroney, conhecido por “O Casamento do Meu Melhor Amigo”, nasceu nessa data, em 1963 por Divulgação
O cineasta Peter Jackson, diretor da trilogia “O Senhor dos Anéis”, nasceu nessa data, em 1961 por Divulgação
O astronauta Michael Collins, piloto do módulo de comando da missão Apollo 11, nasceu em 1930. Morreu em 2021, aos 90 anos, de câncer por Divulgação/Nasa
O ator Rob Schneider, conhecido por comédias como “O Tira do Futuro”, nasceu nessa data, em 1963 por Super Festivals
O fotógrafo Helmut Newton, famoso por suas imagens de moda e retratos provocativos, nasceu em 1920. Morreu em 2004, aos 83 anos, em um acidente de carro por Divulgaçõa
O ator Michael Landon, nascido em 1936, fez sucesso no cinema com séries americanas. Morreu aos 54 anos de câncer no pâncreas por Divulgação
1 de 15
O poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores nomes da literatura brasileira, nasceu nessa data, em 1902 por Fundo Correio da Manhã/Arquivo Nacional

GALILEIA (MG)

GOVERNADOR EUGENIO BARROS (MA)

IMBITUVA (PR)

ITARANA (ES)

IPUBI (PE)

ITAUEIRA (PI)

JOAO PINHEIRO (MG)

JOSE DE FREITAS (PI)

LEOBERTO LEAL (SC)

MARAVILHA (SC)

MARA ROSA (GO)

MIGUEL CALMON (BA)

MINEIROS (GO)

MODELO (SC)

MONTE ALEGRE (RN)

MONTENEGRO (RS)

NAO-ME-TOQUE (RS)

NOVA ERA (MG)

NOVA PETROPOLIS (RS)

NOVA SANTA ROSA (PR)

NOVA VENECIA (ES)

PALMITOS (SC)

PEDREIRA (SP)

PETROLANDIA (SC)

PIATA (BA)

PIEDADE DOS GERAIS (MG)

PIRITIBA (BA)

POMERODE (SC)

ROCA SALES (RS)

ROMELANDIA (SC)

SAO GABRIEL DA PALHA (ES)

SAO MIGUEL DO GUAMA (PA)

SIRINHAEM (PE)

TUPARENDI (RS)

VICTOR GRAEFF (RS)

WAGNER (BA)

Personalidades que morreram em 31 de outubro

O ator River Phoenix, conhecido por filmes como “Conta Comigo”, morreu em 1993, aos 23 anos, devido a overdose acidental de drogas por Divulgação
O ator Sean Connery, famoso por interpretar James Bond, morreu em 2020, aos 90 anos, de pneumonia por Reprodução
O rapper MF DOOM, conhecido por sua máscara icônica e estilo lírico único, morreu em 2020, aos 49 anos, de maneira inesperada por Divulgação
O cineasta Federico Fellini, renomado por clássicos como “La Dolce Vita” e “8½”, morreu de insuficiência cardíaca em 1993, aos 73 anos por Arquivo
O ilusionista e escapologista Harry Houdini morreu em 1926, aos 52 anos, devido a complicações causadas por uma peritonite após um golpe no abdômen por Reprodução
A política indiana Indira Gandhi, primeira-ministra da Índia, morreu em 1984, aos 66 anos, assassinada por seus próprios guarda-costas por Divulgaçào
O psicanalista Otto Rank, teórico austríaco, morreu em 1939, aos 53 anos, de câncer por Divulgação
O político P. W. Botha, ex-presidente da África do Sul, morreu em 2006, aos 90 anos, de insuficiência cardíaca por Divulgação
O almirante Thomas Cochrane, 10º Conde de Dundonald, morreu em 31 de outubro de 1860, aos 84 anos por Reprodução
1 de 9
O ator River Phoenix, conhecido por filmes como “Conta Comigo”, morreu em 1993, aos 23 anos, devido a overdose acidental de drogas por Divulgação

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Quais os feriados nacionais em 2025?

Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira). O ano ainda tem o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira), e o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira).

Lista de feriados do ano:

Novembro

Dia de Finados (2/11) - domingo

Proclamação da República (15/11) - sábado

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11) - quinta-feira

Dezembro

Natal (25/12) - quinta-feira

