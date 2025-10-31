Acesse sua conta
Hoje é 31 de outubro: veja os famosos que morreram na data

Confira lista

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 03:50

31 de outubro
31 de outubro Crédito: Shutterstock

O dia 31 de outubro também é lembrado por marcar a morte de diversas personalidades que deixaram legados importantes em diferentes áreas. Entre elas, destaca-se Sean Connery, ator escocês famoso por interpretar James Bond, que morreu em 2020, aos 90 anos, de pneumonia, consolidando-se como um dos maiores ícones do cinema mundial. Outro nome relevante é Indira Gandhi, primeira-ministra da Índia, assassinada em 1984 aos 66 anos, cujo legado político ainda influencia o cenário do país.

Também figura nesta data o rapper MF DOOM, conhecido por sua máscara icônica e estilo lírico inovador, que faleceu em 2020, aos 49 anos, de forma repentina, sem que a causa exata fosse divulgada. 

Personalidades que morreram em 31 de outubro

O ator River Phoenix, conhecido por filmes como “Conta Comigo”, morreu em 1993, aos 23 anos, devido a overdose acidental de drogas por Divulgação
O ator Sean Connery, famoso por interpretar James Bond, morreu em 2020, aos 90 anos, de pneumonia por Reprodução
O rapper MF DOOM, conhecido por sua máscara icônica e estilo lírico único, morreu em 2020, aos 49 anos, de maneira inesperada por Divulgação
O cineasta Federico Fellini, renomado por clássicos como “La Dolce Vita” e “8½”, morreu de insuficiência cardíaca em 1993, aos 73 anos por Arquivo
O ilusionista e escapologista Harry Houdini morreu em 1926, aos 52 anos, devido a complicações causadas por uma peritonite após um golpe no abdômen por Reprodução
A política indiana Indira Gandhi, primeira-ministra da Índia, morreu em 1984, aos 66 anos, assassinada por seus próprios guarda-costas por Divulgaçào
O psicanalista Otto Rank, teórico austríaco, morreu em 1939, aos 53 anos, de câncer por Divulgação
O político P. W. Botha, ex-presidente da África do Sul, morreu em 2006, aos 90 anos, de insuficiência cardíaca por Divulgação
O almirante Thomas Cochrane, 10º Conde de Dundonald, morreu em 31 de outubro de 1860, aos 84 anos por Reprodução
1 de 9
O ator River Phoenix, conhecido por filmes como “Conta Comigo”, morreu em 1993, aos 23 anos, devido a overdose acidental de drogas por Divulgação

