Hoje é 31 de outubro: veja os famosos que morreram na data

Carol Neves
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 03:50
O dia 31 de outubro também é lembrado por marcar a morte de diversas personalidades que deixaram legados importantes em diferentes áreas. Entre elas, destaca-se Sean Connery, ator escocês famoso por interpretar James Bond, que morreu em 2020, aos 90 anos, de pneumonia, consolidando-se como um dos maiores ícones do cinema mundial. Outro nome relevante é Indira Gandhi, primeira-ministra da Índia, assassinada em 1984 aos 66 anos, cujo legado político ainda influencia o cenário do país.
Também figura nesta data o rapper MF DOOM, conhecido por sua máscara icônica e estilo lírico inovador, que faleceu em 2020, aos 49 anos, de forma repentina, sem que a causa exata fosse divulgada.
