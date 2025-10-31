MEMÓRIA

Hoje é 31 de outubro: veja os famosos que nasceram na data

O dia 31 de outubro é marcado pelo nascimento de diversas personalidades que se destacaram nas artes, esportes e ciências. Entre elas está o jogador Marcus Rashford, atualmente no Barcelona, que nasceu em 1997 e vem ganhando destaque tanto dentro quanto fora dos campos por seu desempenho e engajamento social. No mundo do cinema, a atriz Letitia Wright, estrela de “Pantera Negra”, nasceu nesta data em 1993, enquanto o cineasta Peter Jackson, diretor da trilogia “O Senhor dos Anéis”, nasceu em 1961, consolidando-se como um dos grandes nomes da indústria cinematográfica mundial.