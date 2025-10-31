Acesse sua conta
Hoje é 31 de outubro: veja os famosos que nasceram na data

Confira lista

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 04:01

31 de outubro
31 de outubro Crédito: Shutterstock

O dia 31 de outubro é marcado pelo nascimento de diversas personalidades que se destacaram nas artes, esportes e ciências. Entre elas está o jogador Marcus Rashford, atualmente no Barcelona, que nasceu em 1997 e vem ganhando destaque tanto dentro quanto fora dos campos por seu desempenho e engajamento social. No mundo do cinema, a atriz Letitia Wright, estrela de “Pantera Negra”, nasceu nesta data  em 1993, enquanto o cineasta Peter Jackson, diretor da trilogia “O Senhor dos Anéis”, nasceu em 1961, consolidando-se como um dos grandes nomes da indústria cinematográfica mundial.

Também são lembrados nascidos nesta data que já deixaram legados importantes. É o caso do astronauta Michael Collins, piloto do módulo de comando da missão Apollo 11, que nasceu em 1930 e faleceu em 2021, e do fotógrafo Helmut Newton, ícone da fotografia de moda, nascido em 1920 e morto em 2004. 

Confira mais: 

Personalidades que nasceram em 31 de outubro

O poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores nomes da literatura brasileira, nasceu nessa data, em 1902 por Fundo Correio da Manhã/Arquivo Nacional
A cantora Willow Smith nasceu nessa data, em 2000 por Divulgação
O jogador Marcus Rashford, atualmente no Barcelona, nasceu nessa data, em 1997 por Reprodução
A atriz Letitia Wright, estrela de “Pantera Negra”, nasceu nessa data, em 1993 por Divulgação
A atriz Larissa Maciel, que interpretou Maysa na minissérie da Globo, nasceu nessa data, em 1977 por Reprodução
A atriz Piper Perabo, conhecida por “O Bar Coyote”, nasceu nessa data, em 1976 por Divulgação
O ex-jogador Marco van Basten, ídolo do Milan e da seleção holandesa, nasceu nessa data, em 1964 por Reproduçõa
O cantor Vanilla Ice, famoso pelo hit “Ice Ice Baby”, nasceu nessa data, em 1967 por Divulgação
O ex-jogador e técnico Dunga, campeão da Copa do Mundo de 1994 com o Brasil, nasceu nessa data, em 1963 por Rafael Ribeiro/CBF
O ator Dermot Mulroney, conhecido por “O Casamento do Meu Melhor Amigo”, nasceu nessa data, em 1963 por Divulgação
O cineasta Peter Jackson, diretor da trilogia “O Senhor dos Anéis”, nasceu nessa data, em 1961 por Divulgação
O astronauta Michael Collins, piloto do módulo de comando da missão Apollo 11, nasceu em 1930. Morreu em 2021, aos 90 anos, de câncer por Divulgação/Nasa
O ator Rob Schneider, conhecido por comédias como “O Tira do Futuro”, nasceu nessa data, em 1963 por Super Festivals
O fotógrafo Helmut Newton, famoso por suas imagens de moda e retratos provocativos, nasceu em 1920. Morreu em 2004, aos 83 anos, em um acidente de carro por Divulgaçõa
O ator Michael Landon, nascido em 1936, fez sucesso no cinema com séries americanas. Morreu aos 54 anos de câncer no pâncreas por Divulgação
1 de 15
O poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores nomes da literatura brasileira, nasceu nessa data, em 1902 por Fundo Correio da Manhã/Arquivo Nacional

