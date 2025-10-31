Hoje é 31 de outubro: veja os famosos que nasceram na data

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 04:01
O dia 31 de outubro é marcado pelo nascimento de diversas personalidades que se destacaram nas artes, esportes e ciências. Entre elas está o jogador Marcus Rashford, atualmente no Barcelona, que nasceu em 1997 e vem ganhando destaque tanto dentro quanto fora dos campos por seu desempenho e engajamento social. No mundo do cinema, a atriz Letitia Wright, estrela de “Pantera Negra”, nasceu nesta data em 1993, enquanto o cineasta Peter Jackson, diretor da trilogia “O Senhor dos Anéis”, nasceu em 1961, consolidando-se como um dos grandes nomes da indústria cinematográfica mundial.
Também são lembrados nascidos nesta data que já deixaram legados importantes. É o caso do astronauta Michael Collins, piloto do módulo de comando da missão Apollo 11, que nasceu em 1930 e faleceu em 2021, e do fotógrafo Helmut Newton, ícone da fotografia de moda, nascido em 1920 e morto em 2004.
Confira mais:
Personalidades que nasceram em 31 de outubro