BRASIL

Anac aponta falhas em aeroporto de Guarulhos; entenda se há risco para passageiros

O motivo é que existe uma série de irregularidades que podem afetar a segurança da operação aérea. O limite estipulado é de no máximo 2.714 voos por semana. Se após dois meses a empresa GRU Aierport, que administra o equipamento, não apresentar evidências da correção dos problemas apontados pela agência, os voos semanais serão reduzidos em 5%, não podendo ultrapassar 2.578 ao total.

Segundo a Anac, entre os problemas apontados está a segurança das operações, principalmente as realizadas à noite e em período chuvoso. São elas:

-Falhas na supervisão de operações no pátio, causando possíveis situações inseguras durante as atividades de apoio, que podem vir a causar ocorrências mais graves.

O relatório aponta ainda problemas nas pinturas das pistas, trincas nas pistas onde os aviões ficam estacionados, entre outros pontos. Apesar disso, as medidas adotadas pela Anac são administrativas e de maneira cautelar, não oferecendo grandes riscos para os passageiros de forma imediata.

Guarulhos é o aeroporto mais movimentado do Brasil, com mais de 40 milhões de passageiros em 2023, segundo dados disponibilizados no site da Anac. O caso é acompanhado pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas.