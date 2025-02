SEGUNDO COLUNA

Anac terá que explicar alta em acidentes na aviação executiva durante sabatina

Indiciado por Lula aguarda data para ser ouvido

Carol Neves

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 10:36

Avião caiu logo após decolagem Crédito: Reprodução

O futuro diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Faierstein, vai passar por uma sabatina no Senado e deve ser questionado sobre os acidentes aéreos recentes registrados no Brasil. Atualmente, Faierstein é diretor Comercial da Infraero. Três graves acidentes foram registrados nos últimos 30 dias no país, envolvendo dois bimotores e um jato.>

Segundo a Coluna Esplanada, os senadores estão preparando um dossiê para saber como a Anac tem fiscalizado o setor e o que pode ser melhorado para evitar novos acidentes. Chamou atenção dos políticos o fato de que nos três acidentes com mortes, em Gramado (RS), Ubatuba (SP) e São Paulo (SP) as operações tinham um único piloto, ao invés de contar também com um co-piloto. >

Além de Faierstein, outros 16 indicados pelo presidente Lula para ocupar cargos em agências, conselhos e autarquias aguardam a marcação de suas sabatinas, sem definição sobre quais colegiados serão responsáveis pelo processo. Além desses, duas indicações feitas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para o Conselho Nacional do Ministério Público também estão pendentes, mas com previsão de serem avaliadas pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Veja lista: >

Larissa de Oliveira Rêgo – Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA)>

Cristiane Collet Battiston – Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA)>

Leonardo Goés Silva – Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA)>

Tiago Chagas Faierstein – Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)>

Rui Chagas Mesquita – Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)>

Patrícia Barcelos – Agência Nacional do Cinema (ANCINE)>

José Fernando de Mendonça Gomes Júnior – Agência Nacional de Mineração (ANM)>

Artur Watt Neto – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)>

Pietro Sampaio Mendes – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)>

Wadih Nemer Damous Filho – Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS)>

Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio – Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)>

Leonardo Pinheiro Safatle – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)>

Daniela Marreco Cerqueira – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)>

Diogo Penha Soares – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)>

Alessandro Facure Neves de Salles – Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN)>

Lorena Pozzo – Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN)>

Ailton Fernando Dias – Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN)>

Auriney Uchôa de Brito – Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)>