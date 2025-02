ADVOGADO E PILOTO MORRERAM

Áudio revela que piloto pediu 'retorno imediato' antes de queda de avião em São Paulo

A Aeronáutica não se pronunciou sobre a manifestação do piloto

Um áudio de um piloto que aguardava para decolar no Aeroporto Campo de Marte, revelou que o comandante da aeronave que caiu em São Paulo, solicitou retorno imediato instantes antes do acidente nesta sexta-feira (7).>

"Estou no ponto de espera ainda, o cara (Medeiros) decolou na minha frente. Estou no ponto de espera aguardando. Estou aguardando aqui. Já faz uns 15 minutos ou 20 que estou parado aqui, que a torre mandou aguardar, né? Ele (Medeiros) não declarou emergência, ele falou: 'Torre, solicito retorno imediato, fox-echo-mike (FEM, o prefixo da aeronave), aí não falou mais nada. E a torre tentou chamar ele, tentou chamar ele, mas nada. Logo vi a fumaça, decolaram os helicópteros aqui, já.. complicado. Que triste", afirmou o piloto.>

A assessoria de imprensa do aeroporto do Campo de Marte afirmou ao Estado de S. Paulo que "informações sobre a torre de controle devem ser requisitadas às autoridades aeronáuticas". A Aeronáutica não se pronunciou sobre a manifestação do piloto.>

O avião caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na altura do número 2.154. Medeiros e o advogado Márcio Louzada Carpena, os únicos a bordo da aeronave King Air F90, morreram no local. Seis pessoas que estavam próximas ao ponto da queda ficaram feridas. Elas sofreram ferimentos leves e passam bem.>

Agentes da Força Aérea Brasileira (FAB) especializados em investigar acidentes aéreos estiveram no local para colher as informações iniciais para apurar as causas da queda da aeronave. Para especialistas, é difícil apontar tendência que explique a alta de acidentes aéreos no País.>