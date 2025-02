LUTO

Advogado pai de três filhos e piloto experiente: quem eram as vítimas de acidente com avião em São Paulo

Aeronave de pequeno porte caiu no meio de avenida na capital paulista

Carol Neves

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 13:06

Márcio Louzada Carpena e o piloto Gustavo Medeiros Crédito: Reprodução

As vítimas fatais do acidente com o avião que caiu em uma avenida de São Paulo nesta sexta-feira (7) foram identificadas como o advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, que era dono da aeronave, e o piloto Gustavo Medeiros. O avião de pequeno porte caiu logo após decolar do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista.>

Carpena era sócio da empresa e utilizava a aeronave para viagens pessoais. Um mês antes do acidente, o advogado havia postado em suas redes sociais um vídeo do seu primeiro voo com o avião, que havia adquirido recentemente.>

Ele era um advogado renomado em Porto Alegre, professor de Direito na PUC-RS e sócio do escritório Carpena Advogados Associados. Ele era também uma figura ativa nas redes sociais, onde frequentemente compartilhou fotos e vídeos com a família, incluindo sua companheira Francieli Pedrotti Rozales, biomédica e sócia de uma clínica estética. Ele também costumava publicar mensagens motivacionais em suas redes sociais, como uma postagem de agosto de 2023, na qual refletia sobre a importância de valorizar a vida e as pessoas ao nosso redor, alertando: "Amanhã pode ser tarde".>

Em novembro de 2024, ele celebrou os 10 anos da filha, Luli, com quem compartilhava a data de aniversário, chamando-a de "princesa" e "parceira de vida". Ele ainda deixa outros dois filhos, uma adolescente de 14 anos e um garoto de idade não revelada. >

O escritório de advocacia onde Carpena era sócio lamentou profundamente a perda e manifestou apoio à família e aos amigos. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio Grande do Sul também se pronunciou, prestando solidariedade à família e à advocacia gaúcha. >

O piloto da aeronave era Gustavo Medeiros, que tinha mais de 10 anos de experiência na aviação. Ele era formado em Ciências Aeronáuticas pela PUC-RS e já havia trabalhado em várias funções na Azul Linhas Aéreas.>

O avião, registrado em nome da empresa Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos Ltda, tinha capacidade para até oito pessoas, incluindo o piloto. >

Acidente>

A tragédia ocorreu por volta das 7h20, quando a aeronave caiu na região do condomínio Jardim das Perdizes, após arrancar árvores, placas de trânsito e colidir com a traseira de um ônibus parado. O ônibus, da linha 8500 Terminal Pirituba-Terminal Barra Funda, estava a cerca de 5 km do aeroporto e estava embarcando passageiros no momento do acidente. De acordo com testemunhas, o piloto tentou realizar um pouso de emergência antes de a aeronave se chocar com o veículo. A colisão resultou em uma explosão, e os corpos de Carpena e Medeiros foram encontrados carbonizados entre os destroços.>