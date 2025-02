ACIDENTE

Novo vídeo mostra momento exato de queda de avião em avenida de São Paulo

Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas

Carol Neves

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 11:11

Avião caiu logo após decolagem Crédito: Reprodução

Um novo vídeo mostra o momento exato da queda de um avião de pequeno porto em uma avenida de São Paulo (SP), na manhã desta sexta-feira (7). >

A cena registrada mostra o fluxo de carros na Avenida Marquês de São Vicente até que às 7h18 a aeronave cai em alta velocidade. Uma explosão deixa um rastro de fogo no caminho. >

meu deus o vídeo novo que saiu da queda do avião em são paulo ? pic.twitter.com/l7LulE77VI — luscas (@luscas) February 7, 2025

Apesar da movimentação na avenida, somente um ônibus cheio foi atingido na queda, mas ninguém em solo morreu. Veículos que tinham acabado de passar por um semáforo por pouco não foram atingidos. Morreram duas pessoas no acidente - o piloto e o único passageiro da aeronave. >

Acidente>

O avião tinha saído do aeroporto Campo de Marte, em Santana, e seguia para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Carregado de combustível, ele explodiu logo após a decolagem, ficando menos de um minuto no ar. A aeronave saiu às 7h17 e caiu às 7h18. >

O aeroporto fica a 4,5 km do local da queda, uma distância pequena considerando que se tratava de uma avião em alta velocidade. >

Outra câmera>

Uma câmera de segurança da Avenida Marquês de São Vicente também registrou o momento da explosão. As imagens mostram os motoristas circulando pela via quando o avião cai, o que aparece na parte de cima do vídeo. >

O avião tentou fazer um pouso de emergência na pista da avenida, mas não conseguiu e acabou caindo. Um ônibus foi atingido. Além dos dois mortos que estavam no avião, sete pessoas em solo ficaram feridas. >