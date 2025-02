SÃO PAULO

Motorista de ônibus atingido por avião chora ao falar de acidente: 'Só sei que salvei todo mundo'

"O motorista tentou frear e nada. Daqui a pouco começou a pegar fogo", relatou passageiro

Carol Neves

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 09:55

Motorista se emocionou ao falar do acidente Crédito: Reprodução

O motorista de um ônibus da viação Santa Brígida, atingido pela queda de um avião de pequeno porte na manhã desta sexta-feira (7), na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, não conteve as lágrimas ao falar do ocorrido. “Não sei o que aconteceu, só sei que salvei todo mundo”, disse ele em um vídeo, após ser abordado por uma mulher que estava no ponto de ônibus e pergunta se o fundo do ônibus caiu. O vídeo foi divulgado pelo G1. >

Rafael Mendes da Silva, passageiro do ônibus, descreveu com detalhes o momento do impacto, que aconteceu às 7h18. “Nós estávamos no ônibus normal, daqui a pouco escutamos um baque. O motorista tentou frear e nada. Daqui a pouco começou a pegar fogo. Nós ‘olhou’ pra trás e viu o avião batendo nos vidros e estourando tudo. O motorista entrou em desespero. Nós tentamos abrir as portas e não conseguiu. As portas travou”, relatou ao portal.>

Ele contou ainda que os passageiros, em pânico, quebraram os vidros para escapar. “Começamos a quebrar os vidros, desesperados, um ajudando o outro. Uma mulher ficou desmaiada lá dentro. Nós arrancamos a porta do ônibus para ajudar ela... Nós pulamos e deitamos no chão pra não pegar em ninguém e foi explodindo o ônibus. Começou explodir do nada”, completou.>