ACIDENTE

Dono de avião que caiu em avenida de São Paulo postou imagem antes de decolagem

Através das redes sociais, empresário gaúcho revelou que havia adquirido o avião recentemente

O pequeno avião que caiu nesta sexta-feira (7) na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, havia decolado do Aeroporto Campo de Marte, localizado na zona norte da cidade, com destino a Porto Alegre (RS). >

A aeronave, um modelo King Air F-90, estava registrada em nome de Marcio Louzada Carpena e Maria da Graça Paz Louzada, segundo informação do Zero Hora. Através das redes sociais, o gaúcho Márcio revelou que havia adquirido o avião recentemente. Na manhã de hoje, ele compartilhou um vídeo curto mostrando o momento da decolagem em São Paulo. "São Paulo - Porto Alegre", escreveu, usando um emoji indicando "soon" (logo) no meio dos nomes das cidades. As autoridades ainda não confirmaram quem estava dentro do avião. >