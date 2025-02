TRAGÉDIA

Advogado dono de aeronave e piloto morreram na queda de avião em avenida de São Paulo

Antes de decolagem, ele fez post mostrando avião taxiando na pista

O incidente ocorreu logo após a decolagem do Campo de Marte, com destino a Porto Alegre, cidade onde Carpena residia. Ele, que era dono do avião, havia postado um vídeo pouco antes do acidente, mostrando o momento em que a aeronave taxiava na pista se preparando para decolar. >

O acidente ocorreu quando o avião, que havia decolado do Campo de Marte, caiu sobre o ônibus, que pegou fogo. Vídeos mostram o momento da explosão, com uma grande nuvem de fumaça tomando a avenida. Segundo os Bombeiros, dois corpos carbonizados foram encontrados dentro da aeronave, identificados como o piloto e um passageiro. O motorista do ônibus e uma passageira, que bateu a cabeça no impacto, foram atendidos no local, assim como um motociclista atingido por destroços do avião. A via foi interditada, e as causas do acidente serão investigadas.>