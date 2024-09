FORA DO AR

Anatel confirma ao STF que Starlink cumpriu bloqueio do X

Empresa voltou atrás e anunciou que cumpriria a ordem do ministro Alexandre de Moraes

Estadão

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 16:05

Antigo Twitter agora é o X Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a Starlink, provedora de internet via satélite do empresário Elon Musk, cumpriu a decisão de retirar o X do ar. Na última terça-feira, 3, a empresa recuou de sua decisão anterior e anunciou que cumpriria a ordem do ministro Alexandre de Moraes.

A Anatel informou que a Starlink bloqueou seus 224.458 acessos no país, que correspondem a 0,5% do total de acessos via computador no Brasil. O bloqueio foi realizado a partir das 18h06 desta quarta-feira, 3.