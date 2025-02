MAGROS E ABATIDOS

Antes e depois: Hamas liberta mais três reféns na Faixa de Gaza e aparências chocam

Trio foi solto em troca de 183 presos palestinos, após trégua entre grupo terrorista e Israel

O Hamas libertou, na manhã deste sábado (8), mais três reféns na Faixa de Gaza. Em péssimas condições médicas, a aparência do trio chocou as autoridades internacionais. Eli Sharabi, 52 anos; Ohad Ben Ami, 56 anos; e Or Levy, 34 anos estavam sendo feitos de reféns pelo grupo terrorista há mais de 400 dias. >

Inicialmente, os reféns foram levados a um palco, onde um combatente do Hamas mascarado segurava um microfone enquanto cada um deles fazia uma declaração diante do público. Nas liberações anteriores, os reféns não foram forçados a falar.>

Levy foi capturado no festival de música Nova, onde se abrigava em um cômodo seguro quando os militantes chegaram. A sua esposa foi assassinada e seu filho, agora com três anos, tem sido cuidado por parentes nos últimos 16 meses.>

Sharabi foi sequestrado no Kibutz Beeri, uma das comunidades agrícolas mais atingidas pelo ataque do Hamas. A esposa e as duas filhas adolescentes de Sharabi foram mortas no ataque de 7 de outubro. Seu irmão Yossi, que também foi sequestrado, morreu em cativeiro. >