CONTRA CALVÍCIE

Anvisa determina apreensão de minoxidil sem registro no Brasil; confira lista

Agência ressalta que a falta de registro sanitário impede que os produtos passem por avaliações rigorosas de segurança, eficácia e qualidade

O minoxidil, que foi desenvolvido inicialmente para tratar hipertensão na década de 1970, se tornou popular nos anos 1980 como um tratamento tópico para a alopecia androgenética (calvície). De acordo com o dermatologista Danilo Talarico, de Campinas (SP), o minoxidil "melhora a circulação sanguínea local, acelerando o crescimento dos fios com mais qualidade". No entanto, ele ressalta a importância do uso sob orientação médica, já que a automedicação e dosagens inadequadas podem resultar em efeitos adversos graves, como pressão baixa ou taquicardia.>