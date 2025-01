DOENÇA

Anvisa monitora surto de norovírus em cruzeiro na Baixada Santista

Mais de 120 passageiros foram infectados durante a passagem do MSC Grandiosa pelo Porto de Santos

O navio registrou mais de 2% de casos em passageiros (127 casos entre 6.293 pessoas), atendendo ao critério para definição de surto do item 3.1.3 do Guia Sanitário para Navios de Cruzeiros, segundo a Anvisa. >

A equipe da Anvisa em Santos (SP), juntamente com agentes da Secretaria de Saúde do município, realizou, no dia 18 de janeiro, investigação complementar a bordo e coletou amostras adicionais em tripulantes para confirmar o agente infeccioso. Também foram coletadas no interior da embarcação amostras de água e alimentos.>