CONFIRA

Anvisa proíbe azeite de duas marcas no Brasil

Segundo a agência, os produtos das marcas Serrano e Cordilheira foram importados e distribuídos por empresas sem Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), que são desconhecidas no Brasil. Com a origem não identificada, é impossível ter garantias sobre a qualidade e segurança dos produtos.

Na mesma resolução, a Anvisa também suspendeu a comercialização e recolheu o lote 030424158 de coco ralado da marca Coco & Cia. A agência diz que a decisão é motivada por um resultado insatisfatório do coco ralado em testes que detectaram presença acima do permitido de dióxido de enxofre no lote.