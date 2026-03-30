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Anvisa proíbe mais de 500 esmaltes com substâncias banidas

Itens contém TPO e/ou DMPT

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de março de 2026 às 23:08

Esmalte
Esmalte Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou no Diário Oficial da União (DOU) o cancelamento dos registros de todos os produtos que têm em sua composição as substâncias químicas Óxido de Trimetilbenzoil Difenilfosfina (TPO) e o Dimetil-p-Toluidina (DMPT). Ao menos 522 produtos foram afetados pela decisão emitida na última terça-feira (24). 

Em outubro do ano passado, com a aprovação da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 995/2025, a Anvisa definiu que, dentro do prazo de 90 dias, esses itens não poderiam mais ser comercializados ou usados no Brasil, o que implicaria no cancelamento dos registros e o recolhimento dos produtos.

Esmaltes têm substâncias proibidas

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Unhas quadradas por Reprodução
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Unhas por Reprodução
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[Edicase]Não há necessidade de deixar as unhas respirarem (Imagem: Bykfa | Shutterstock) por
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[Edicase]Unhas com acabamento espelhado seguem como a principal tendência de beleza (Imagem: Julian Photo Nail | Shutterstock) por Imagem: Julian Photo Nail | Shutterstock

Confira a lista de esmaltes cancelados.

As substâncias TPO e DMPT podem estar presentes em produtos usados para fazer unhas artificiais em gel ou esmaltes em gel, que precisam ser expostos à luz ultravioleta (UV) ou LED.

A medida foi tomada para proteger a saúde das pessoas que utilizam esses produtos e principalmente dos profissionais que trabalham com eles. Estudos internacionais em animais confirmaram que essas substâncias apresentam os seguintes riscos:

DMPT: classificado como uma substância que pode causar câncer em humanos.

TPO: classificado como tóxico para a reprodução, podendo prejudicar a fertilidade.

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