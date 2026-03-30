Anvisa proíbe mais de 500 esmaltes com substâncias banidas

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Elaine Sanoli
Publicado em 30 de março de 2026 às 23:08
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou no Diário Oficial da União (DOU) o cancelamento dos registros de todos os produtos que têm em sua composição as substâncias químicas Óxido de Trimetilbenzoil Difenilfosfina (TPO) e o Dimetil-p-Toluidina (DMPT). Ao menos 522 produtos foram afetados pela decisão emitida na última terça-feira (24).
Em outubro do ano passado, com a aprovação da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 995/2025, a Anvisa definiu que, dentro do prazo de 90 dias, esses itens não poderiam mais ser comercializados ou usados no Brasil, o que implicaria no cancelamento dos registros e o recolhimento dos produtos.
Esmaltes têm substâncias proibidas
As substâncias TPO e DMPT podem estar presentes em produtos usados para fazer unhas artificiais em gel ou esmaltes em gel, que precisam ser expostos à luz ultravioleta (UV) ou LED.
A medida foi tomada para proteger a saúde das pessoas que utilizam esses produtos e principalmente dos profissionais que trabalham com eles. Estudos internacionais em animais confirmaram que essas substâncias apresentam os seguintes riscos:
DMPT: classificado como uma substância que pode causar câncer em humanos.
TPO: classificado como tóxico para a reprodução, podendo prejudicar a fertilidade.