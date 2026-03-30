BRASIL

Idosa encontrada com infestação de larvas na boca morre após dias no hospital

Mulher estava em uma casa de repouso clandestina, que foi fechada

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de março de 2026 às 22:05

Idosa é encontrada com larvas na boca após viver em abrigo clandestino Crédito: Reprodução/EPTV

Morreu nesta segunda-feira (30) a idosa de 86 anos que foi encontrada em uma casa de repouso clandestina com larvas na boca. A mulher estava internada desde a última quarta-feira (25), na Santa Casa de Ribeirão Preto, em São Paulo.

A idosa apresentava uma infecção na região da boca, causada pela presença de larvas, quando foi deixada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona oeste. Ela foi atendida na madrugada de terça-feira (24), mas precisou ser transferida para a Santa Casa, onde passou por um procedimento cirúrgico.

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Uma funcionária do hospital contou que a idosa foi atendida por um médico e que, ao abrir a boca da paciente, foi constatada uma infecção avançada. As larvas atingiram a região da gengiva e chegaram ao osso do nariz.

A suspeita é de que ela tenha passado um longo período sem qualquer higiene bucal. “A hora que a gente abriu a boca dela, meu Deus, é uma visão de que não gosto nem de lembrar; é surreal, uma coisa que dói na alma”, relatou a profissional, sem se identificar.

A casa de repouso foi fechada e, além da mulher, outros 11 idosos foram resgatados do local. Todos foram encaminhados para avaliação médica. O estabelecimento funcionava sem qualquer autorização ou alvará. Os responsáveis terão dez dias para regularizar a situação.