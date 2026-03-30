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Ex-criador de conteúdo adulto morre após invadir casa de namorado e ser baleado por idoso com Alzheimer

Apolo dos Santos, de 28 anos, tentou fugir do local mas morreu no quintal da residência

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 30 de março de 2026 às 20:56

Homem teria recebido tiro no peito, mas chegou a sair da casa minutos depois Crédito: Redes Sociais

Uma tentativa de agressão após o fim de um relacionamento terminou em morte na cidade de Maringá, no Paraná, neste sábado (28). O influenciador digital e ex-criador de conteúdo adulto Apolo dos Santos, de 28 anos, foi morto a tiros após invadir a residência de seu ex-namorado. O autor do disparo foi o avô do ex-companheiro, um idoso de 81 anos diagnosticado com Alzheimer, que utilizou uma espingarda para conter o invasor. As informações são do Metrópoles.

De acordo com o boletim de ocorrência e relatos de testemunhas, Apolo chegou ao local de motocicleta e entrou na residência por não aceitar o término da relação. O ex-namorado do influenciador tentou se proteger trancando-se no banheiro, mas Apolo teria conseguido arrombar a porta para continuar com as agressões. Diante da cena, o idoso efetuou um disparo que atingiu o peito do criador de conteúdo.

Ex-criador de conteúdo adulto morre após invadir casa de namorado e ser baleado por idoso com Alzheimer

Ex-criador de conteúdo adulto morre após invadir casa de namorado e ser baleado por idoso com Alzheimer por Redes Sociais
Ex-criador de conteúdo adulto morre após invadir casa de namorado e ser baleado por idoso com Alzheimer por Redes Sociais
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Ex-criador de conteúdo adulto morre após invadir casa de namorado e ser baleado por idoso com Alzheimer por Redes Sociais
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Ex-criador de conteúdo adulto morre após invadir casa de namorado e ser baleado por idoso com Alzheimer por Redes Sociais

Mesmo ferido, o influenciador ainda tentou deixar o imóvel, mas não resistiu e caiu no quintal da residência. Após o disparo, o idoso fugiu do local, mas foi localizado pouco tempo depois por equipes da Polícia Militar e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Natural de São Paulo, Apolo dos Santos acumulava mais de 56 mil seguidores nas redes sociais. Em seus perfis, ele era conhecido por compartilhar uma rotina focada em treinos fitness e estilo de vida saudável. Antes disso, de acordo com comentários de internautas nas redes sociais, o rapaz teria tido uma breve carreira na plataforma de conteúdo adulto, tendo desabilitado as imagens e mudado de direcionamento posteriormente.

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Tags:

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