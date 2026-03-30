DECISÃO

Defesa de Bolsonaro tem 24 horas para explicar fala de Eduardo sobre acesso do pai a vídeo

Alexandre de Moraes lembrou que ex-presidente está proibido de utilizar celulares ou qualquer outro de meio comunicação externa direta ou por meio de terceiros

Monique Lobo

Publicado em 30 de março de 2026 às 20:27

Eduardo Bolsonaro na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) Crédito: Reprodução

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 24 horas para explicar a declaração do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre um vídeo que estaria gravando para mostrar ao pai, que está preso em regime domiciliar.

O pedido foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na decisão, Moraes lembrou que Bolsonaro está proibido de utilizar celulares ou qualquer outro de meio comunicação externa direta ou por meio de terceiros. “Intimem-se os advogados regularmente constituídos pelo custodiado para que prestem esclarecimentos a esta Suprema Corte, sobre a referida postagem, no prazo de 24h”, apontou o ministro no documento.

Eduardo Bolsonaro na Conferência de Ação Política Conservadora, nos EUA 1 de 5

No último sábado (28), o filho do ex-presidente participou da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), nos Estados Unidos, considerado o maior evento conservador do mundo. Em seu discurso, Eduardo, que carregava o celular, falou: "Vocês sabem por que eu estou gravando este vídeo? Porque eu estou mostrando ele ao meu pai. E vou provar a todo mundo no Brasil que você não pode calar um movimento prendendo de forma injusta o líder desse movimento".