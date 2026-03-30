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Defesa de Bolsonaro tem 24 horas para explicar fala de Eduardo sobre acesso do pai a vídeo

Alexandre de Moraes lembrou que ex-presidente está proibido de utilizar celulares ou qualquer outro de meio comunicação externa direta ou por meio de terceiros

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 30 de março de 2026 às 20:27

Eduardo Bolsonaro na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC)
Eduardo Bolsonaro na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) Crédito: Reprodução

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 24 horas para explicar a declaração do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre um vídeo que estaria gravando para mostrar ao pai, que está preso em regime domiciliar.

O pedido foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na decisão, Moraes lembrou que Bolsonaro está proibido de utilizar celulares ou qualquer outro de meio comunicação externa direta ou por meio de terceiros. “Intimem-se os advogados regularmente constituídos pelo custodiado para que prestem esclarecimentos a esta Suprema Corte, sobre a referida postagem, no prazo de 24h”, apontou o ministro no documento.

Eduardo Bolsonaro na Conferência de Ação Política Conservadora, nos EUA

Eduardo Bolsonaro na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) por Reprodução
Eduardo Bolsonaro na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) por Reprodução
Eduardo Bolsonaro na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) por Reprodução
Eduardo Bolsonaro na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) por Reprodução
Eduardo Bolsonaro na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) por Reprodução
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Eduardo Bolsonaro na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) por Reprodução

No último sábado (28), o filho do ex-presidente participou da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), nos Estados Unidos, considerado o maior evento conservador do mundo. Em seu discurso, Eduardo, que carregava o celular, falou: "Vocês sabem por que eu estou gravando este vídeo? Porque eu estou mostrando ele ao meu pai. E vou provar a todo mundo no Brasil que você não pode calar um movimento prendendo de forma injusta o líder desse movimento".

Jair Bolsonaro teve a prisão convertida para domiciliar na última sexta-feira (27), após passar duas semanas internado em um hospital de Brasília por causa de uma broncopneumonia. A prisão domiciliar do ex-presidente é temporária e tem prazo de 90 dias. Durante o período, ele está monitorado por tornozeleira eletrônica, além da presença de agentes da Polícia Militar para fazer a segurança da casa e evitar uma fuga.

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Tags:

Jair Bolsonaro Video Prisão Eduardo Bolsonaro Estados Unidos Conferência de Ação Política Conservadora (cpac)

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