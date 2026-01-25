MINAS GERAIS

Aos 90 anos, poetisa Adélia Prado sofre queda em casa, passa por cirurgia e é internada na UTI

De acordo com o hospital, escritora mineira passa por tratamento de complicações renais

Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 19:45

Adélia Prado Crédito: Reprodução

A escritora mineira Adélia Prado, 90 anos, está internada após sofrer uma queda na casa onde mora, em Divinópolis, Minas Gerais, na última segunda-feira (19). Adélia precisou passar por duas cirurgias e está no Hospital São Judas Tadeu.

Adélia teve fraturas no fêmur, no cotovelo e no punho, segundo o g1 Minas. As cirurgias foram realizadas pela equipe de ortopedia do hospital. Após os procedimentos, a escritora foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com o hospital, Adélia passa por tratamento de complicações renais. Em nota, a instituição informou que está adotando todas as medidas necessárias para dar assistência à paciente.