QUATRO FERIDOS

Após briga, adolescente pega carro da mãe e atropela grupo no RJ

Um adolescente atropelou um grupo de pessoas após uma briga na madrugada de domingo, 14, na rua Boiacá, em Bento Ribeiro, Zona Norte do Rio de Janeiro. O crime ocorreu em frente a uma casa de festas com o carro da mãe do suspeito.