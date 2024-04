ACIDENTE

Cinco ciclistas baianos são atropelados por motorista bêbado no DF

Trabalhadores voltavam de serviço quando foram atingidos

Publicado em 8 de abril de 2024 às 12:50

Allan das Chagas Araújo foi preso em flagrante Crédito: Reprodução

Cinco ciclistas baianos foram atropelados na noite da sexta-feira (5), em uma pista de acesso ao SIA, no Distrito Federal (DF). Os baianos moram no DF para trabalhar e estavam voltando do serviço quando foram atingidos. Todos foram socorridos para o Hospital de Base e um está em estado grave, segundo a TV Globo.

“A gente se assustou com a alta velocidade do carro e com o barulho. Quando a gente viu já não teve mais como escapar”, disse um dos ciclistas, Erlano Giovanni, 25 anos. Ele e Hebert Geovane receberam alta ainda no sábado. Também foram atropelados Henrique Ribeiro, Adriano de Jesus e Antônio Carlos Rodrigues. Fagner da Silva Pinto, que estava com o grupo, não ficou ferido.

Elano estava no primeiro dia de trabalho em uma churrascaria perto de onde aconteceu o acidente. Ele voltava com mais cinco colegas para um alojamento onde eles vivem. Só um deles não foi atingido pelo veículo dirigido por Allan das Chagas Araújo, 32 anos. Allan tentou fugir, mas foi detido pela Polícia Militar e preso em flagrante. A PM diz que o motorista estava embriagado e em alta velocidade.

Hebert trabalha como garçom no mesmo restaurante que Elano há mais de um ano. Ele costuma ir e voltar de bicicleta. “Quando eu acordei já estava com o braço quebrado. Eu nem lembro que os outros tinham caído também, eu vi um do meu lado que estava gritando também”, lembra.

Henrique e Adriano também já tiveram alta. Antônio Carlos, de 30 anos, segue internado em estado grave no Hospital de Base e não tem previsão de alta. Ele quebrou as duas pernas e teve fratura no braço.

Motorista não fez bafômetro

Segundo a TV Globo, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro no local do acidente e ficou em silêncio na delegacia, onde a embriaguez foi constatada.

A emissora diz que em 2012 ele foi condenado por atropelar e matar Henrique Ferreira de Souza, na BR-020, em Sobradinho. Na ocasião, ele estava em alta velocidade e bêbado.

Em outra ocasião, em abril de 2019, Allan foi parado em uma blitz pilotando uma moto. O policial que fazia a blitz sinalizou que ele tinha sinais de embriaguez, o que foi confirmado pelo bafômetro. Ele foi preso e liberado após pagar fiança de R$ 1 mil.

O motorista estava com a CNH vencida há 10 anos - desde que foi suspensa. Ele estava em liberdade provisória para poder cursar Nutrição em uma faculdade do DF.