ECONOMIA

Após Receita, Febraban também desmente taxação para o Pix: 'Não serão cobrados'

Segundo instituição, nova medida é uma obrigação apenas das instituições financeiras e de pagamento

Com as novas regras do Pix anunciadas pela Receita Federal, internautas especularam a possibilidade de uma taxação sobre as transações, a Receita e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) se pronunciaram. Em comunicado, a Febraban confirmou que o Pix continua gratuito e sem qualquer cobrança de taxas para os usuários.