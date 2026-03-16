PENSÃO

Após ter a prisão decretada pela Justiça, ex-São Paulo e Arsenal posta versículo bíblico

Dívidas de pensão alimentícia chegam a R$ 225 mil

Maysa Polcri

Publicado em 16 de março de 2026 às 16:22

Jogador começou a carreira nas categorias de base do São Paulo Crédito: Divulgação

Após ter a prisão decretada pelo não pagamento de pensão, Denilson Pereira Neves, ex-jogador do São Paulo e Arsenal da Inglaterra, publicou um versículo bíblico em seu perfil nas redes sociais. Ele deve cerca de R$ 225 mil, em valores atualizados, por não pagamento da pensão alimentícia ao filho de 11 anos, segundo o processo.

"Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade", publicou Denilson em seu perfil oficial do Instagram nesta segunda-feira (16). A informação de que ele teve a prisão decretada veio a público no final da semana passada.

Ex-jogador Denilson Pereira Neves 1 de 5

Denilson, de 38 anos, disse à Justiça que está afastado de suas atividades profissionais como jogador há anos, o que comprometeu a sua situação financeira, segundo divulgado pelo g1 do Rio de Janeiro.

A mãe do menino, por sua vez, diz que o ex-jogador possui patrimônio acumulado em razão de sua profissão, como imóveis, veículos de luxo e participação societária em empresas. Ainda segundo ela, Denilson nunca a procurou para realizar um acordo antes da ação judicial.

Há pouco mais de um mês, o jogador desejou feliz aniversário ao filho em uma mensagem publicada nas redes sociais. Denilson postou uma foto da época em que ainda defendia o São Paulo, com o filho bebê no colo. "Hoje é seu dia, meu filho. Feliz aniversário, pelos seus 11 anos de vida. Jesus Cristo é na sua vida. Saudades de você", escreveu.