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Após ter a prisão decretada pela Justiça, ex-São Paulo e Arsenal posta versículo bíblico

Dívidas de pensão alimentícia chegam a R$ 225 mil

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de março de 2026 às 16:22

Jogador começou a carreira nas categorias de base do São Paulo
Jogador começou a carreira nas categorias de base do São Paulo Crédito: Divulgação

Após ter a prisão decretada pelo não pagamento de pensão, Denilson Pereira Neves, ex-jogador do São Paulo e Arsenal da Inglaterra, publicou um versículo bíblico em seu perfil nas redes sociais. Ele deve cerca de R$ 225 mil, em valores atualizados, por não pagamento da pensão alimentícia ao filho de 11 anos, segundo o processo. 

"Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade", publicou Denilson em seu perfil oficial do Instagram nesta segunda-feira (16). A informação de que ele teve a prisão decretada veio a público no final da semana passada. 

Ex-jogador Denilson Pereira Neves

Ex-jogador Denilson Pereira Neves por Reprodução
Ex-jogador Denilson Pereira Neves por Reprodução
Ex-jogador Denilson Pereira Neves por Reprodução
Ex-jogador Denilson Pereira Neves por Reprodução
Ex-jogador Denilson Pereira Neves por Reprodução
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Ex-jogador Denilson Pereira Neves por Reprodução

Denilson, de 38 anos, disse à Justiça que está afastado de suas atividades profissionais como jogador há anos, o que comprometeu a sua situação financeira, segundo divulgado pelo g1 do Rio de Janeiro.

A mãe do menino, por sua vez, diz que o ex-jogador possui patrimônio acumulado em razão de sua profissão, como imóveis, veículos de luxo e participação societária em empresas. Ainda segundo ela, Denilson nunca a procurou para realizar um acordo antes da ação judicial.

Há pouco mais de um mês, o jogador desejou feliz aniversário ao filho em uma mensagem publicada nas redes sociais. Denilson postou uma foto da época em que ainda defendia o São Paulo, com o filho bebê no colo. "Hoje é seu dia, meu filho. Feliz aniversário, pelos seus 11 anos de vida. Jesus Cristo é na sua vida. Saudades de você", escreveu. 

O jogador iniciou a carreira nas categorias de base do São Paulo e fez parte do elenco que conquistou a Copa Libertadores da América e o Mundial de Clubes em 2005. No ano seguinte, foi contratado pelo Arsenal, da Inglaterra, clube no qual atuou por cerca de cinco temporadas. Retornou ao Brasil em 2011 e teve passagens pelo São Paulo, Cruzeiro, Botafogo-SP e Grêmio.

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