PRÉ WEDDING

Após viralizar com 'ensaio fotográfico' ao lado de Lula, Emmanuel Macron reage a memes: "Foi um casamento"

Em uma das imagens produzidas na viagem, Macron olha fixamente para Lula, que está com o rosto virado para outro lado. Essa foto foi mostrada em um telão no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (28) quando Macron chegou para o rito oficial da visita de Estado.

Em uma postagem no Instagram, o presidente francês compartilhou uma montagem da foto com Lula em poster do filme La La Land. "Algumas pessoas compararam as imagens de minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França!”, escreveu na legenda.