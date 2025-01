REDES SOCIAIS

Após vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, Bolsonaro critica Lei Rouanet

Apesar das críticas, o filme não recebeu financiamento da lei

Após a vitória inédita do Brasil no prêmio de melhor atriz de drama do Globo de Ouro por Fernanda Torres, o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a Lei Rouanet, responsável por financiar a cultura no país.

A publicação no X (antigo Twitter), na manhã desta segunda-feira (6), trouxe um vídeo com críticas a demora das obras no sistema em Goiânia. "Será que 18 bi da lei Rouanet daria pra fazer as duas cabeceiras?", questiona o autor do vídeo.