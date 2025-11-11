Acesse sua conta
Aposentada brasileira morre ao ser atacada na rua em Buenos Aires

Mulher de 69 anos estava na cidade visitando a filha, que mora lá

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 08:48

Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva
Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Crédito: Reprodução

A servidora aposentada Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva, de 69 anos, foi morta após ser atacada por um homem em uma rua de Buenos Aires, na Argentina. A goiana, que trabalhou no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com familiares, Maria Vilma estava no país para visitar a filha, estudante de medicina, e costumava passar seis meses do ano em Buenos Aires. Desta vez, havia chegado em julho. A jovem tem previsão de formatura para o próximo mês.

Como aconteceu o ataque

Segundo a sobrinha da vítima, Paula Lima, o crime ocorreu na quinta-feira (6), quando a aposentada saiu para pagar o aluguel do apartamento da filha. Durante o trajeto, foi atacada e acabou caindo, batendo a cabeça no chão. “Ela foi levada para o hospital com vida. Ela (a filha) viu minha tia; estava consciente, mas de madrugada ela acabou falecendo”, contou Paula ao portal G1.

A autópsia está marcada para a próxima quarta-feira (12), conforme informou a sobrinha, que mora em Goiânia e viajou à Argentina para acompanhar o caso.

Suspeito foi preso

A motivação do ataque ainda é incerta. O suspeito foi detido pela polícia argentina pouco tempo depois, após agredir outra pessoa nas proximidades. “Depois que ele agrediu minha tia, a polícia nos falou que ele agrediu outra pessoa logo depois. E foi preso”, relatou Paula.

Os parentes agora tentam agilizar a liberação do corpo para o traslado ao Brasil, mas por se tratar de uma investigação de crime há mais trâmites.

