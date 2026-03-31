Aposta simples fatura R$ 4,6 milhões na Lotofácil; veja resultado do concurso 3649

Esther Morais
Publicado em 31 de março de 2026 às 06:26
Uma aposta simples acertou todas as dezenas da Lotofácil, sorteada na noite de segunda-feira (30), e faturou sozinha o prêmio de R$ 4.646.180,10. O bilhete vencedor foi registrado na cidade de Itapevi, em São Paulo, em uma lotérica física, com jogo de 15 números e uma única cota.
O concurso 3649 foi realizado no Espaço da Sorte, na capital paulista. As dezenas sorteadas foram: 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24 e 25.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Além do prêmio principal, 342 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 1.938,59 cada. Outras 12.337 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio individual de R$ 35. Já 161.664 apostas acertaram 12 dezenas e ganharam R$ 14, enquanto 893.596 apostas com 11 acertos receberam R$ 7 cada.
A arrecadação total do concurso foi de R$ 37.076.879,00.
O próximo sorteio será realizado nesta terça-feira (31), com prêmio estimado em R$ 7 milhões.