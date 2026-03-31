Aposta simples fatura R$ 4,6 milhões na Lotofácil; veja resultado do concurso 3649

Sorteio foi realizado na noite de segunda-feira (30)

  • Esther Morais

Publicado em 31 de março de 2026 às 06:26

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Uma aposta simples acertou todas as dezenas da Lotofácil, sorteada na noite de segunda-feira (30), e faturou sozinha o prêmio de R$ 4.646.180,10. O bilhete vencedor foi registrado na cidade de Itapevi, em São Paulo, em uma lotérica física, com jogo de 15 números e uma única cota.

O concurso 3649 foi realizado no Espaço da Sorte, na capital paulista. As dezenas sorteadas foram: 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24 e 25.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.)
2. Aposte com mais dezenas (se puder)
3. Participe de bolões
4. Evite combinações óbvias
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira)
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.)

Além do prêmio principal, 342 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 1.938,59 cada. Outras 12.337 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio individual de R$ 35. Já 161.664 apostas acertaram 12 dezenas e ganharam R$ 14, enquanto 893.596 apostas com 11 acertos receberam R$ 7 cada.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 37.076.879,00.

O próximo sorteio será realizado nesta terça-feira (31), com prêmio estimado em R$ 7 milhões.

