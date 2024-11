ACIDENTE

Apóstolo Rina recebeu massagem de reanimação por 50 minutos, segundo hospital

Fundador da Bola de Neve sofreu fratura na clavícula ao cair de moto

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, o apóstolo Rina, que morreu aos 52 anos em um acidente de moto, chegou ao Hospital das Clinicas de Campinas em estado grave, no final da tarde do domingo (17), já em parada cardiorrespiratória. Ele chegou a ser intubado e passou por cerca de 50 minutos por manobras de reanimação.

A concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, disse que um acidente com vítima grave foi registrado às 16h04 de ontem no KM 131 da rodovia, altura de Campinas. "Motociclista sofreu queda na via, sem envolvimento com outros veículos, o que resultou em fratura na clavícula. Uma faixa da pista sul (sentido Jacareí) ficou interditada por 40 minutos", informou a empresa em nota.