GOIÁS

Arquidiocese expulsa padre que abusou de adolescente em sauna

Condenado, ele já cumpriu pena e está livre, mas agora não é mais padre

O padre condenado por abusar de um adolescente com deficiência foi expulso da Igreja Católica. Fabiano Santos Gonzaga era pároco em Frutal, no interior de Minas, quando, em junho de 2016, obrigou o garoto de 15 anos a fazer sexo oral nele. As informações são da Metrópoles. >