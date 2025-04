CRIME

Assassinato, suástica e frases racistas deixam universidade na Paraíba em pânico

Paredes traziam pichações com frases como "Nós vamos à caça" e "Negros malditos queimem!"

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em Campina Grande, enfrenta uma crise de segurança após um assassinato dentro do campus e uma série de ameaças nazistas. Com aulas suspensas até 28 de abril, estudantes relatam medo de frequentar a instituição e acusam a reitoria de negligência. >

O clima de tensão começou com o assassinato de Keine Santos Diniz, 41, dono de uma copiadora no campus, no dia 4 de abril. O atirador, Flávio Medeiros, ex-namorado da companheira de Diniz, entrou armado na Central Acadêmica Paulo Freire, efetuou seis disparos e deixou o local sem ser interceptado. Horas depois, Medeiros cometeu suicídio em uma delegacia. "Foi aterrorizante", contou ao Uol uma aluna que presenciou o crime. "Só me senti segura quando cheguei em casa." >