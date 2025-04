CRIME

Relatório do FBI leva PF a investigar ameaça terrorista em cidade da Paraíba

Operação acontece após identificação de discursos extremistas com motivações raciais e étnicas

Uma cooperação entre autoridades dos Estados Unidos e do Brasil resultou, nesta sexta-feira (11), na realização da Operação Leviatã, da Polícia Federal, no município de Pocinhos, na Paraíba. A ação foi motivada por informações repassadas pelo FBI (Departamento Federal de Investigação dos EUA), que apontaram a existência de discursos de ódio e possíveis atos preparatórios de terrorismo com motivações raciais e étnicas partindo da cidade nordestina. >

Segundo o portal Terra, a operação teve como foco a repressão ao extremismo violento e à incitação ao ódio no ambiente digital. Apesar de não haver prisões, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na cidade, localizada na região metropolitana de Campina Grande, com o objetivo de reunir provas que permitam o avanço da investigação e a identificação de possíveis envolvidos.>

De acordo com o relatório do FBI, o conteúdo interceptado revela uma predisposição do investigado à prática de violência, com forte alinhamento a ideologias de intolerância étnico-racial. A PF não divulgou detalhes sobre a identidade do alvo, mas destacou que a apuração mira possíveis ameaças à segurança nacional.>