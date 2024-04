IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Assédio em elevador: Justiça nega prisão de empresário, que usará tornozeleira eletrônica

A Justiça do Ceará negou a prisão preventiva pedida pelo Ministério Público do Estado (MPCE) para o empresário Israel Leal Bandei Neto, 41, que apalpou as partes íntimas de uma nutricionista de 25 anos dentro de um elevador de Fortaleza.