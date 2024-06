VEJA

Astronauta da Nasa publica foto noturna de São Paulo vista do espaço

Uma imagem noturna do estado de São Paulo vista de Estação Espacial Internacional (ISS) foi publicada neste domingo (16), por Don Petit, astronauta da Nasa (Agência Espacial dos Estados Unidos), através das redes sociais. Segundo ele, a imagem é de uma expedição realizada no ano de 2003.

“São Paulo, Brasil, à noite, mostrando uma colcha de retalhos de iluminação de vapor de mercúrio VS sódio visível da Estação Espacial Internacional”, escreveu ele em publicação no X (antigo Twitter). A ISS é um laboratório espacial utilizado para estudar temas como fisiologia humana, radiação, engenharia, biologia, física e agregar conhecimento para futuras missões de exploração do espaço.