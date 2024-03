CLIMA

Chuva substitui neve no Ártico por causa das mudanças climáticas, dizem cientistas da Nasa

Essas mudanças podem ter impactos no mar de gelo da região. As temperaturas no polo norte do planeta têm subido mais rápido do que em outras áreas do globo. Na pesquisa publicada no Journal of Climate, os cientistas analisaram o padrão das chuvas no Ártico e o norte do Oceano Atlântico de 36 anos, entre 1980 e 2016.