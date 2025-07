MORTE INVESTIGADA

Investigador paranormal morre durante turnê com boneca Annabelle

Dan Rivera, de 54 anos, apresentou mal súbito enquanto participava de evento sobre fenômenos sobrenaturais

Carol Neves

Publicado em 16 de julho de 2025 às 11:15

Dan Rivera Crédito: Reprodução

Dan Rivera, 54 anos, investigador veterano da Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Nova Inglaterra (NESPR, na sigla em inglês), morreu no último domingo (13), durante uma turnê nos Estados Unidos que incluía a famosa boneca Annabelle, tida por muitos como "possuída". A morte aconteceu em um hotel em Gettysburg, na Pensilvânia, segundo reportagem da revista People.>

De acordo com registros da emergência do condado de Adams, equipes foram acionadas para socorrer um homem que estava passando mal. No local, os paramédicos realizaram manobras de reanimação. A causa da morte não foi divulgada até o momento.>

A NESPR confirmou o falecimento em uma publicação nas redes sociais na segunda (14). “Estamos arrasados e ainda tentando processar essa perda”, escreveu a organização. “Dan acreditava profundamente em compartilhar suas experiências e educar o público sobre o paranormal. Sua bondade e paixão marcaram todos que o conheceram.”>

A passagem de Rivera por Gettysburg fazia parte da turnê “Devils on the Run” (Demônios à solta, em tradução livre), realizada no antigo orfanato Soldiers National Orphanage e organizada pelo grupo Ghostly Images of Gettysburg. A boneca Annabelle era uma das atrações principais da exibição. Apesar da tragédia, os organizadores afirmaram que a turnê seguirá com novas datas até setembro.>

Em comunicado divulgado nesta terça (15), o grupo anfitrião da turnê lamentou a morte. “Foi uma honra receber a turnê nacional 'Devils on the Run', com artefatos lendários e investigadores prestigiados da NESPR. Infelizmente, a visita foi marcada pela perda inesperada de Dan Rivera, investigador-chefe. Seu legado continuará a inspirar novas gerações.”>

Quem era Dan Rivera>

Natural de Bridgeport, em Connecticut, Rivera dedicou mais de uma década à pesquisa de fenômenos sobrenaturais. Segundo o site da NESPR, ele teve suas primeiras experiências com o paranormal ainda na infância, dentro da própria casa. O investigador também era conhecedor de rituais da religião afro-caribenha Santeria e serviu nas Forças Armadas dos EUA.>

Ele estava em Gettysburg como parte da equipe responsável por apresentar a boneca Annabelle ao público. O objeto, uma boneca de pano Raggedy Ann, é considerado pela NESPR como um artefato possuído por uma entidade maligna. Segundo o grupo, tudo começou em 1968, quando uma estudante de enfermagem ganhou a boneca de presente. Pouco tempo depois, ela e sua colega de quarto começaram a presenciar eventos estranhos.>

“Elas procuraram uma médium, que afirmou que a boneca estava habitada pelo espírito de uma menina chamada Annabelle”, diz a descrição oficial do caso. As jovens teriam tentado conviver pacificamente com a suposta entidade, mas o comportamento do objeto se tornou agressivo. Foi então que os fundadores da NESPR, Ed e Lorraine Warren, cujas investigações inspiraram a franquia de filmes "Invocação do Mal", foram chamados e decidiram isolar a boneca em uma caixa de vidro “para conter o espírito maligno”.>