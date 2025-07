LOS ANGELES

Supervisora do American Idol e marido são mortos a tiros em ataque dentro de casa

Supervisora do 'American Idol' e marido morreram com 'múltiplos ferimentos de bala' em mansão; suspeito é identificado

Carol Neves

Publicado em 16 de julho de 2025 às 07:51

Robin Kaye e Thomas Deluca Crédito: Reprodução

A polícia de Los Angeles investiga o assassinato da supervisora musical Robin Kaye, de 70 anos, e de seu marido, Thomas Deluca, também de 70. O casal foi encontrado morto dentro de sua residência em Encino, bairro de alto padrão na cidade, na tarde de segunda-feira (14). Ambos apresentavam múltiplos ferimentos causados por arma de fogo.>

De acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, os agentes foram chamados por volta das 14h30 para fazer uma verificação de bem-estar no local. Ao chegarem à casa, os paramédicos do Corpo de Bombeiros constataram os óbitos no local.>

O principal suspeito do crime é Raymond Boodarian, de 22 anos, que foi localizado e preso sem resistência dias depois. As autoridades acreditam que ele tenha invadido a casa por uma porta destrancada. Ainda segundo os investigadores, o casal teria chegado ao imóvel enquanto o invasor ainda estava lá dentro, o que pode ter provocado um confronto que terminou com o duplo homicídio. A polícia afirma que o suspeito fugiu a pé e que tenta agora entender se havia alguma relação prévia entre ele e as vítimas.>

O Departamento de Polícia informou ainda que, dias antes do crime, em 10 de julho, uma chamada de rádio já havia sido registrada por conta de uma perturbação na mesma residência.>

A notícia causou comoção no meio artístico. Robin Kaye era uma figura conhecida nos bastidores do programa "American Idol", onde atuava desde 2009. Seu trabalho como supervisora musical rendeu reconhecimento da Guild of Music Supervisors, que lhe concedeu o prêmio de melhor supervisão musical para reality shows em 2014. Ao longo de sua carreira no programa, Kaye colaborou em mais de 200 episódios.>