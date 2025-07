EUA

Mãe é presa após abandonar bebê em lixeira pela 2ª vez por 'não ter vontade' de ter mais filhos

Justiça determinou fiança de 1 milhão de dólares para ela

Uma mulher de 28 anos foi presa no estado de Nevada, nos Estados Unidos, após abandonar um recém-nascido dentro de uma lixeira do bairro. O bebê, com poucos minutos de vida, foi encontrado enrolado em um saco plástico por um homem que ouviu o choro vindo do contêiner e subiu no recipiente para resgatá-lo. A criança foi levada ao hospital e, segundo a polícia, está em bom estado de saúde.>