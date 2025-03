ECONOMIA

Até quando pode sair a antecipação do 13º salário dos aposentados?

Governo Lula discute se fará antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas nos meses de abril e maio ou entre maio e junho

Tradicionalmente pago no segundo semestre do ano, o 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá ser antecipado em anúncio que o governo Lula (PT) pretende fazer em breve.>