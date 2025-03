NO RIO DE JANEIRO

Ato de Bolsonaro reúne 18,3 mil pessoas em Copacabana, menos de 2% do público esperado

Manifestação foi organizada em prol da anistia aos presos pelos ataques de 8 de Janeiro

O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em prol da anistia aos presos pelos ataques de 8 de Janeiro reuniu 18,3 mil pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo (16). É o que aponta um cálculo feito com base em imagens aéreas pelo grupo de pesquisa "Monitor do Debate Público do Meio Digital, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap). O valor representa menos de 2% do público de um milhão de pessoas que era aguardado para o ato.>