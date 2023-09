Atriz pornô revela que assinou contrato de confidencialidade para sair com político

Talvez a atriz pornô mais famosa do Brasil, Elisa Sanches revelou que já se relacionou com um político do Rio de Janeiro. Para sair com ele, no entanto, ela assinou um termo de confidencialidade — documento que a proíbe de revelar detalhes do encontro, como nome, local, etc.



“Acontece muito mais do que as pessoas pensam”, garantiu Elisa Sanches. “Os políticos e figuras públicas muitas vezes buscam encontros discretos com pessoas do entretenimento adulto, e é comum que exijam termos de confidencialidade para proteger suas imagens públicas”, acrescentou.