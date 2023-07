Autistas e doadores de sangue passam a ter direito a atendimento prioritário

Uma nova lei sancionada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) garante atendimento prioritário a doadores de sangue, autistas e pessoas com mobilidade reduzida em caixas eletrônicos, guichês e filas. Exceto pelos doadores de sangue, essas pessoas serão incluídas também no grupo ao qual os assentos preferenciais em veículos de transporte público e estabelecimentos comerciais se destina.



O texto altera a Lei Nº 10.048, de 2000, que estabelece as regras para atendimento prioritário e reserva de assentos especiais e foi publicada nesta quinta-feira, 20, no Diário Oficial da União (DOU). A regra já entrou em vigor.