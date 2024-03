RIO DE JANEIRO

Auxiliar de pastor é preso por estupro de menino de 4 anos; mãe também é acusada

Um líder religioso e uma mulher foram presos acusados de estupro de vulnerável em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a mulher violentava o próprio filho de 4 anos e enviava as imagens para o presbítero de uma igreja, que armazenava o conteúdo. As informações são do jornal O Globo.